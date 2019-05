Aufstiegsrückspiel FC Bayern II - VfL Wolfsburg II im Livestream

Nach der 1:3-Pleite in Wolfsburg richteten die Bayern-Amateure gleich wieder den Fokus auf das Spiel am Sonntag. "Jetzt gilt es, zu regenerieren, das Spiel zu analysieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Am Sonntag werden wir alles in die Waagschale werfen", sagte Trainer Holger Seitz. "Das 3:1 ist natürlich bitter. Wir haben aber trotzdem den Kopf oben und ein wichtiges Auswärtstor gemacht", so FCB-Stürmer Otschi Wriedt.

"Abgerechnet wird am Schluss"

Denn aufgrund der Europapokalregel würde den Münchnern ein 2:0-Sieg vor heimischer Kulisse zur langersehnten Rückkehr in die Drittklassigkeit reichen. Bei einem 3:1 des FCB ginge es in die Verlängerung. "Es gibt noch ein Rückspiel! Und abgerechnet wird am Schluss", meinte Kapitän Nico Feldhahn. "Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert sein, die Nervosität ablegen und dürfen uns nicht beeindrucken lassen. Dazu wollen wir mehr in die Tiefe spielen und mutig an die Sache herangehen", forderte Seitz.