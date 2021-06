Aufstiegsrückspiel 3. Liga live: TSV Havelse - Schweinfurt 05

Der 1. FC Schweinfurt 05 will erstmals seit 2003/04 wieder in die dritthöchste Spielklasse aufsteigen. Der bayerische Fußball-Regionalligist braucht allerdings im Rückspiel am Samstag (13.00 Uhr) einen Auswärtssieg beim TSV Havelse: "Wir haben genug Selbstvertrauen, um auch in Havelse zu bestehen. Noch ist für uns alles drin", meinte Trainer Tobias Strobl nach dem Dämpfer im Hinspiel am vergangenen Samstag. Dafür muss allerdings die Leistung bei den "Schnüdeln" stimmen: Die Mannschaft habe "unsere gewohnte Leistung nicht zu 100 Prozent auf den Platz gebracht", haderte Strobl.

Das Spiel wird ab 13 Uhr hier im BR24-Livestream und im BR Fernsehen übertragen. Moderator ist Markus Othmer, es kommentiert Philipp Eger.