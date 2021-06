Aufstieg in die Dritte Liga: FC 05 Schweinfurt gegen TSV Havelse

Der FC 05 Schweinfurt empfängt am Samstag den TSV Havelse zum Hinspiel im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga. Das Rückspiel findet eine Woche später am 19. Juni in Havelse statt. Beiden Begegnungen werden vom BR Fernsehen in voller Länge live übertragen. Nach dem Rückspiel im Wilhelm-Langrehr-Stadion steht fest, wer von den beiden in der kommenden Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse antreten darf. In Schweinfurt, einer Stadt mit langer Fußball-Tradition, wünschen sich die Fans schon seit Jahren den Sprung in die Dritte Liga. Souverän hatten sich die Schweinfurter in der Play-Off-Runde der Regionalliga Bayern gegen Bayreuth und Aschaffenburg durchgesetzt.

Gute Ausgangsposition fürs Rückspiel

Gegner TSV Havelse hat sich über die zweigeteilte Regionalliga Nord qualifiziert. Die Entscheidung für den Verein aus dem Ortsteil der Stadt Garbsen im Landkreis Hannover fiel durch eine staffelinterne Quotienten-Regelung, heißt es vom Norddeutschen Fußball-Verband. Wichtig ist es, am Samstag eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel in Havelse zu schaffen, so Schweinfurts Trainer Tobias Strobl. Möglichst kein Gegentor und den einen oder anderen eigenen Treffer vorlegen, lautet die Devise.

Bedingungen für Havelse

Der TSV Havelse muss in den Aufstiegsspielen gegen Schweinfurt auf Topstürmer Yannik Jaeschke verzichten, der sich im Training eine Bänderverletzung zugezogen hat. Außerdem hat der Verein aus Niedersachsen sein letztes Punktspiel Ende Oktober kurz vor dem coronabedingten Abbruch der Saison bestritten. Jan Zimmermann, Trainer vom TSV Havelse, verlässt den Verein übrigens nach der Saison und wird Trainer bei Hannover 96 in der Zweiten Bundesliga.

1.000 Zuschauer im Stadion

Dank einer Sondergenehmigung dürfen 1.000 Zuschauer das Hinspiel im Willy-Sachs-Stadion miterleben. Die Aussicht auf zwei Lokal-Derbys gegen den FC Würzburger Kickers lässt die Gesichter der Schweinfurter Fans strahlen. Denn die Kickers sind aus der Zweiten Bundesliga in Liga drei abgestiegen. Schweinfurt und Havelse kennen sich übrigens aus der Saison 1990 / 91, als beide Vereine für eine Saison in der Zweiten Bundesliga kickten und wieder abstiegen.