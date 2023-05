Aufsichtsrat: Entscheidung über Kahns Zukunft erst nach Saison

Nach turbulenten Wochen ist die Zukunft von Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender) und Hasan Salihamidžić (Sportvorstand) weiter ungewiss - und wird es noch eine Weile bleiben: Auf der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern München soll über die Zukunft der beiden Führungskräfte entschieden werden. Nun wurde diese vom 22. Mai auf den 30. Mai verschoben. Anstatt vor dem letzten und womöglich entscheidenden Spieltag im Rennen um die Deutsche Meisterschaft wird sie nun drei Tage nach Saisonende stattfinden.

FC Bayern will sich "auf das Sportliche fokussieren"

"Glauben Sie mir, wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Sportliche", hatte Hainer noch nach dem 2:0-Sieg über Hertha BSC auf eine Frage über die Zukunft von Kahn geantwortet: "Ansonsten analysieren wir und debattieren über die Gesamtlage. Wir besprechen das in aller Ruhe intern und sehr umsichtig, so wie man das vom FC Bayern gewohnt ist."

Mit dieser Konzentration auf Sportliche begründete man bei den Münchnern nun auch die Verschiebung: "Mit der Ansetzung auf einen Sitzungstag nach dem abschließenden Saisonspiel beim 1. FC Köln soll sich die Konzentration bei allen im Verein in der entscheidenden Phase des Meisterschaftsrennens auf das Sportliche fokussieren", heißt es in einer Pressemitteilung.

Kahn kämpferisch: "Selbstverständlich bin ich noch hier

Kahn und Salihamidžić stehen seit der kontrovers diskutierten Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann Ende März stark in der Kritik. Das Führungsduo begründete die Trennung von Nagelsmann damals mit der Sorge, dass man mit Nagelsmann die sportlichen Ziele womöglich nicht erreichen könne. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel schieden die Münchner anschließend aus dem DFB-Pokal und aus der Champions League aus und gaben zwischenzeitlich die Tabellenführung in der Bundesliga an Borussia Dortmund ab.

Auch der 53 Jahre alte Kahn hatte nach dem Hertha-Spiel angekündigt, dass man intern die Saison sehr analytisch aufarbeiten und sich sehr viele Fragen stellen werde: "Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier alles gut finden, was in den letzten Monaten passiert ist." Dennoch gab er sich zuversichtlich: "Selbstverständlich bin ich (nächste Saison, d. Red.) noch hier."

Deutsche Meisterschaft als letzter Rettungsring?

Laut Medienberichten ist das allerdings nicht mehr wirklich sicher. Laut dem Fernsehsender "Sky" steht bereits fest, dass das Duo Kahn/Salihamidžić nicht bestehen bleibt. Demnach solle mindestens einer der beiden Funktionäre nach der Saison aus dem Verein ausscheiden. Bestes Gegenargument wäre wohl der Gewinn der Meisterschaft.

Die Bundesliga-Saison endet am 27. Mai. Die Bayern gehen mit einem Vorsprung von einem Punkt auf den einzigen Titelkonkurrenten aus Dortmund in die letzten vier Spieltage. Zum Aufsichtsrat zählen neben FC-Bayern-Präsidenten Herbert Hainer auch Uli Hoeneß, Edmund Stoiber, FCB-Vize Dieter Mayer, Thorsten Langheim (Deutsche Telekom), Jan Heinemann (Adidas), Mark Duesmann (Audi) und Werner Zedelius (Allianz).