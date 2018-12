Aufholjagd der Bayern-Basketballer gegen Madrid nicht belohnt

Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der EuroLeague den erwarteten Rückschlag kassiert. Nach einem Rückstand von mehr als zehn Punkten kamen die Oberbayern zwar nochmals auf zwei Punkte heran, fielen danach aber wieder zurück.

Zwischenhoch nach der Pause

Zwei Tage nach dem 80:78-Sieg bei Armani Mailand gerieten die Bayern vor 6.700 Zuschauern im ausverkauften Audi Dome schon im ersten Viertel auf die Verliererstraße (16:27), die Trefferquote in der ersten Halbzeit war zu schwach. Nach der Pause kämpften sich die Münchner bis auf zwei Zähler heran, für die Wende reichte die kämpferisch starke Leistung dennoch nicht.

Treffsicherere Spanier

Bester Werfer der Müncher war Stefan Jovic mit elf Punkten. Sergio Llull, der allein vor der Pause fünf Dreier erzielte, bekamen die Gastgeber nicht in den Griff. Der Real-Spielmacher erzielte am Ende 19 Punkte, am treffsichersten war bei den Spaniern Anthony Randolph (22).