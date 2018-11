Aufgeben gibt es für Kovac nicht

In der Champions League würde den Münchnern am Dienstag (21 Uhr) schon ein Unentschieden definitiv reichen, um den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen. Um den Platz auf der Trainerbank zu sichern, wird von Kovac allerdings zumindest ein Sieg erwartet. Nach dem blamablen 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf soll in der Mannschaft dennoch nichts Grundlegendes verändert werden: "Wir werden mit Sicherheit nicht alles über den Haufen schmeißen", sagte Kovac. "Das geht ja auch gar nicht. Man hat nur 14 Feldspieler."

Kovac gibt sich entspannt

Das Ziel ist gesteckt: "In der Champions League überwintern wollen wir schaffen", sagt der 47-Jährige, der weder auf- noch zurückstecken will, sondern auch mit der anhaltenden Kritik im Rücken positiv nach vorne schaut. "Ich war mein ganzes Leben ein Kämpfer."

Die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass es gegen Benefica sein letztes Spiel mit den Bayern sein könnte, beantwortete der Coach mit einem schnellen und klaren - "Nein". Gerüchte, dass sich Spieler gegen ihn ausgesprochen hätten, konnte Kovac nicht bestätigen. Er habe einige Gespräche mit seinen Spielern geführt: "Das Verhältnis ist ausgesprochen gut.“ Renato Sanches, der sich kurz zuvor den Fragen der Medien stellte, wollte sich zur Trainerdebatte nicht wirklich äußern: "Ich konzentriere mich nur auf das Spiel. Was den Trainer angeht, hoffe ich, dass er bleibt."

Personalsorgen bleiben

Klar ist, fehlen wird dem Coach gegen die Portugiesen nicht nur James, auch "Coman wird mit Sicherheit, wie Thiago morgen noch keine Rolle spielen." Zudem wird es für Serge Gnabry wohl nicht reichen. "Wir sind sehr gebeutelt und müssen damit auskommen. Aber auch mit den Jungs, die wir noch haben, werden wir das Spiel gewinnen", so Kovac, der mit einem deutlich offensiveren Auftreten der Gäste rechnet. Er "werde die Mannschaft darauf einstellen". Auch Sanches glaubt, dass es "ein emotionsgeladenes Spiel" wird. Denn "beide müssen gewinnen."

Leistungsabfall in der Bundesliga führt zu Trainerdiskussion

Für Kovac könnte ein Sieg wieder etwas Druck herausnehmen und die Saison-Bilanz aufhellen. Mit sieben Siegen hatte der Kroate einen erfolgreichen Start hingelegt. Doch dann begann, die Erfolgsmaschine der Münchner zu stottern. In den folgenden zwölf Partien gelangen nur noch fünf Erfolge. Dazu kamen vier Unentschieden und drei Niederlagen. International stimmen die Ergebnisse noch. Krass war dagegen der Leistungsabfall in der Fußball-Bundesliga: Von den letzten acht Partien konnten nur zwei - auswärts - gewonnen werden.