Rücktritte der Präsidenten Wolfagng Niersbach, Reinhard Grindel und Fritz Keller, Steuerfahndung mehrmals im Haus, interne Machtkämpfe, ungeklärte Millionen-Zahlungen im Zuge der WM-Bewerbung 2006 - das Bild, das der weltweit größte Verband die letzten Jahre abgab, war verheerend.

Corona und die politischen Entscheidungen machten den Amateur-und Profi-Vereinen zu schaffen. Das Vereinsleben lag brach.

Zuletzt hatten die ehemaligen Präsidenten Grindel, Keller und Theo Zwanziger den Chef des bayerischen Fußball-Verbandes Rainer Koch kritisiert und einen Neuanfang ohne Koch gefordert. Koch sei ein Intrigant, so der Vorwurf. Der wehrte sich mit dem Hinweis, das seien diffamierende Äußerungen ohne jede Substanz.

Neuanfang mit neuem Präsidenten?

Die Wahl des neuen Präsidenten in Bonn soll jetzt auch ein Zeichen für einen Neuanfang sein. Als Favorit gilt Bernd Neuendorf, Chef des Fußball-Verbandes Niederrhein.

In zwei Jahren soll mit der Europameisterschaft schließlich auch wieder einmal ein echtes Fußballfest in Deutschland geben.

Aufbruch oder weiter Chaos - was muss anders werden beim DFB ?

