Aufbäumen kommt zu spät: Bayreuth bleibt punktlos

Die SpVgg Bayreuth kehrt ohne Punkte mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck vom SC Verl zurück. Am 31. Spieltag der 3. Liga schnupperten die Wagnerstädter zwischenzeitlich am Ausgleich - und kassierten am Ende doch eine deutliche Klatsche.