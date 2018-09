Aufatmen bei 1860 München: Grimaldi kann gegen Wehen spielen

Stürmer Grimaldi hatte sich am vergangenen Spieltag beim 2:2 in Rostock verletzt und musste in der 76. Spielminute ausgewechselt werden. Einen Untersuchung am vergangenen Sonntag (16.09.18) ergab, dass sich Grimaldi zumindest nicht schlimmer verletzt hatte.

Bierofka: Grimaldi ist schmerzfrei

Allerdings zog sich Grimaldi eine Prellung am linken Knie zu und drohte, für das Heimspiel an diesem Samstag gegen den SV Wehen-Wiesbaden auszufallen. Am Freitag konnte Grimaldi jedoch ohne Probleme trainieren, Löwen-Trainer Daniel Bierofka erklärte danach: "Er ist schmerzfrei, die Prellung ist soweit abgeklungen, er hat keine Probleme, auch beim Laufen, es sieht alles rund aus - also für mich überhaupt kein Thema, dass er morgen nicht spielt."

BR Sport überträgt das Drittligaspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem TSV Wehen-Wiesbaden live im BR Fernsehen und in der BR Mediathek. Die Übertragung beginnt am Samstag, 22.09.2018, um 13.55 Uhr.