Auf Schalke spricht nicht viel für den FC Augsburg

Es drohen drei Negativrekorde

Gelingt das nicht, drohen den Schwaben drei Negativrekorde in ihrer neunjährigen Bundesliga-Geschichte: fünf Niederlagen in Serie, sechs Auswärtsniederlagen in Serie und erstmals fünf Auswärtsspiele in Serie ohne Torerfolg.

Dass dies alles belastend ist für die Spieler, noch dazu in einer Phase, in der sich der Trainer durch Unachtsamkeit selbst aus dem Spiel nimmt, mochte Herrlich gar nicht bestreiten: "Eine Mannschaft, die keine Erfolgserlebnisse hat, die strotzt nicht gerade vor Selbstbewusstsein." Was ihn jedoch angeblich nicht stört. "Ich schaue in die Zukunft", betonte Herrlich und versicherte zudem fast trotzig: "Ich freue mich, dass es jetzt endlich auch losgeht für mich."