Auf Nowitzkis Spuren: Maxi Kleber in den Conference Finals

Ein weiterer Würzburger ist dabei, es NBA-Champion Dirk Nowitzki nachzumachen. Maxi Kleber und die Dallas Mavericks haben sich gegen die favorisierten Phoenix Suns im siebten und endscheidenden Spiel durchgesetzt und stehen in der Finalrunde der Western Conference. Gegner sind die Golden State Warriors. Das erste Spiel der Finalrunde findet in der Nacht auf Donnerstag (19.05.22, 3.00 Uhr) in San Francisco statt.

Psychologische Unterstützung durch Nowitzki

Im Gespräch mit BR24 zeigte sich Kleber erleichtert: "Die Conference Finals erreicht zu haben, fühlt sich supergut an. Vor allem, nachdem keiner an uns geglaubt hat, dass wir die Phoenix Suns schlagen können. Wir haben weiter an uns geglaubt. Und wir freuen uns, dass wir mit dem siebten Spiel ein Statement setzen konnten." Psychologische Unterstützung kam dabei vom Altmeister Nowitzki, der bei dem entscheidenden Spiel in Phoenix die Dallas Mavericks anfeuerte. Kleber: "Dirk war super-hyped nach dem Spiel, hat in der Umkleide alle abgeklatscht und hat sich mega-gefreut. Das war schon geil, Dirk mit in Phoenix dabei zu haben!"

Neuer Trainerstab, neue Spieler

Der Start in die NBA-Saison war sehr holprig, betont der Würzburger. Es gab einen neuen Trainerstab und auch neue Spieler. Es dauerte eine Zeit, bis sich die Dallas Mavericks eingespielt hatten. "Dafür läuft es jetzt umso besser. Solange wir das Spielsystem umsetzen und auf unsere Stärken vertrauen, haben wir gute Chancen." Auch gegen die Golden State Warriors seien die Dallas Mavericks klare Außenseiter, meint der 30-jährige Kleber. Auch deshalb ist der Würzburger durchaus optimistisch, was die Siegchancen angeht. "Was gegen die Golden State Warriors drin ist, wird man sehen. Wir gehen natürlich mit Selbstbewusstsein in die Partie und werden versuchen, gleich in San Francisco ein Spiel zu klauen."