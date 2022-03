Auf einer Stufe mit Seeler: Thomas Müller gelingt Meilenstein

Ein Elfmeter-Tor schien der Sache nicht würdig genug. Beim Freundschaftsspiel gegen Israel hatte Thomas Müller die wohl leichteste Möglichkeit mit Uwe Seeler in der ewigen DFB-Torschützenliste gleichzuziehen. Bei 42 Treffern stand der Bayern-Spieler. Ein Treffer noch trennte ihn vom Meilenstein, der ihn mit der HSV-Legende gleichziehen lassen sollte. Doch sein wuchtiger Elfer prallte nur an den Pfosten. Chance vertan.

Doch die Nächste sollte nicht lange auf sich warten. Gegen die Niederlande war es die gleiche Wucht, die Müller in seinen Schuss legte. Etwas glücklich kam die Hereingabe von Jamal Musiala beim Oberbayern an, der den Ball aus der Drehung heraus in das Tor beförderte - die Führung für Deutschland und Tor Nummer 43 für Müller.

Meilenstein vor Louis van Gaal

Ein Meilenstein vor den Augen von Ex-Bayern-Trainer und jetzigem Bondscoach Louis van Gaal, unter dem Müller sein erstes Bundesligaspiel bestritt und zum Nationalspieler wurde. Das schien der Sache würdig genug.

Müller liegt nun gemeinsam mit Seeler auf Platz acht. Der 85 Jahre alte Ehrenspielführer erzielte seine 43 Treffer in 72 Länderspielen. Müller trug gegen Oranje zum 112. Mal das Nationaltrikot. Deutscher Rekordtorschütze ist Miroslav Klose mit 71 Treffern in 137 Spielen.