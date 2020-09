Auf der Überholspur - die Reise des Jamal Musiala

München, Arena, 20. Juni 2020: Die Bundesliga-Saison 19/20 ist auf der Zielgeraden und der FC Bayern auf Triple-Kurs. In der 88. Spielminute steht ein Wechsel an. Thomas Müller verlässt den Platz und klatscht mit Bayerns Nummer 42 ab. Viele Fans reiben sich verwundert die Augen - wer ist diese Nummer 42? Dies ist der Moment, in dem Jamal Musiala erstmals die große Fußballbühne betritt und gleich FC-Bayern-Geschichte schreibt: Beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg wird der englische U17-Nationalspieler mit 17 Jahren und 115 Tagen nämlich zu Bayerns jüngstem Bundesliga-Debütanten in der Vereinsgeschichte - und dabei hätte Musiala zu diesem Zeitpunkt noch in der B-Jugend spielen können.

Nur drei Monate später der nächste Meilenstein: München 19. September 2020, in der Arena läuft das Eröffnungsspiel der Saison 2020/21. Der FC Bayern München empfängt Schalke 04. 71. Spielminute, Wechsel beim FC Bayern – Musiala kommt für Leroy Sané in die Partie. Dann die 81. Spielminute: Pass von Robert Lewandowski auf Linksaußen zu Musiala, dieser zieht mit Tempo in die Mitte, lässt zwei Schalker wie Statisten stehen und schließt mit einem präzisen Flachschuss ins linke untere Toreck zum 8:0 für die Bayern ab. Musiala schreibt erneut Geschichte – er ist nun nicht nur der jüngste Bundesliga-Debütant, sondern auch der jüngste Torschütze in der Bundesliga Geschichte des FC Bayern München.