Auf dem Augsburger Eiskanal startet die WM im Kanu-Sprint

Nach dem Kanuslalom-Weltcup am vergangenen Wochenende findet auf dem Eiskanal in Augsburg erneut ein Großwettbewerb statt. Es ist die Kanu-Sprint-WM, die eigentlich in China ausgetragen werden sollte. Aufgrund der Pandemie konnte China jedoch den Wettbewerb nicht organisieren, kurzerhand ist Augsburg als Ausrichter eingesprungen. "Wir haben das in einem Dreivierteljahr auf die Beine gestellt", berichtet Manuela Gawehn vom Internationalen Kanu-Verband (ICF).

Was das Publikum am Eiskanal besonders macht

Die Vorfreude im deutschen Team ist groß, sagt Wildwasser-Bundestrainer Gregor Simon, der vom Augsburger Publikum schwärmt. "Die Zuschauer stehen direkt am Wasser und schlagen gegen die Bande, um die Athletinnen und Athleten anzufeuern." Der Rheinländer, der als aktiver Sportler früher selbst den Eiskanal oft befahren hat, sagt aber auch: "Der Eiskanal wird uns fordern." Die Athletinnen und Athleten werden einen Kurs ohne Tore fahren, bei dem allein die Zeit für Sieg und Platzierung entscheidend ist.

Weltcup-Siegerin: "Man muss das Wasser lesen"

Eine der Teilnehmerinnen auf dem Wasser wird am Wochenende Sabrina Barm von Kanu Schwaben Augsburg sein. Die Gesamtweltcup-Siegerin im Canadier-Einer will auf ihrer Heimstrecke sowohl im Canadier-Einer als auch im Canadier-Zweier an den Start gehen. Die Olympiastrecke von 1972 kennt sie gut, doch es lauern immer Überraschungen, sagt Barm: "Es geht zwar nur geradeaus, aber auf dem Wasser passiert in Sekundenbruchteilen unglaublich viel und darauf muss man reagieren." Man müsse das Wasser lesen und spüren, sagt Barm. Nur so habe man Erfolg.

Kraftakt für Ehrenamtliche

Heim-WM gleich Heim-Vorteil? Darauf hoffen die Augsburger Ehrenamtlichen, die diesen Wettbewerb möglich machen. Unter ihnen Horst Woppowa, 75 Jahre alt und Urgestein bei Kanu Schwaben Augsburg. Er hat im Zusammenspiel mit dem ICF die Fäden gezogen, damit die Sprint-WM an den Eiskanal kommen kann. "Ich glaube, am Sonntag, wenn’s aus ist, können wir alle sagen: Das war eine Pfunds-Sache", sagt Woppowa. Die Vorläufe starten von zehn Uhr an. Am Sonntag werden dann die Finals ausgetragen.