Auenwälder, Isarwelle und Kamillenduft: Joggen an der Isar

Surfbretter und Kanus in der "Welle"

Wer Surfer oder Kanuten in der Plattlinger Isarwelle sehen will, der muss die Straße überqueren und auf die andere Dammseite wechseln. Hier stürzen sich die Sportler mit ihren Brettern und Booten in die Wellen.

Von der Welle geht es zurück zur Isarbrücke stadteinwärts. Nach rund 500 Metern kurz vor der Kapelle biegt man wieder links ab, um wieder auf dem Damm zu laufen. Dieser Weg führt direkt zurück zur Pielweichser Staustufe.

In der Mitte der Isarbrücke schlängelt sich jedoch eine steinerne Wendeltreppe zu einem ganz besonderen Weg, der wieder durch die Auwälder führt.

Laufen inmitten der Natur

Vogelgesang und Grillenzirpen erwarten einen auf dieser Tour. Auch hier ist der Weg eben. Vorbei an einer Pferdekoppel und Brutplätzen für Wildgänse läuft man wieder neben dem Fluss.

Kurz bevor man die Pielweichser Staustufe wieder erreicht, lohnt sich ein Blick nach links: Hier ragen die "Wahrzeichen" der Isarauen über die Bäume - die Plattlinger nennen die Kunstwerke liebevoll den "Tropfen" und die "Fischgräte".