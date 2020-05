21.05.2020, 21:06 Uhr

Aue-Teambus in heftigen Unfall verwickelt

Der Mannschaftsbus von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue ist am Donnerstag in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Bus war auf dem Weg nach Nürnberg, wo am Freitag das erste Auswärtsspiel nach der Corona-Pause stattfinden sollte.