Audio-Livestream: DFB-Pokalfinale FC Bayern - Bayer Leverkusen

Im Berliner Olympiastadion will der FC Bayern, Rekordmeister und Rekordpokalsieger, seinen 20. Pokalsieg klar machen. Während die Münchner noch von ihrem 30. Meistertitel euphorisiert dem Finale entgegenblicken, schleppt Gegner Bayer Leverkusen die Enttäuschung der verpassten Champions-League-Qualifikation in das Duell, will aber unbedingt den ersten Titel seit 27 Jahren holen. "Wir wollen den Bayern einen großen Fight liefern", sagte Sportchef Rudi Völler: "In einem Spiel können wir versuchen, den Pokal zu gewinnen."

B5 aktuell überträgt das Spiel live und in voller Länge am Samstag, 4. Juli, ab 20 Uhr. Ihre Reporter sind Philipp Eger und Armin Lehmann.