Audi-Pilot Rast siegt beim 7. Lauf der DTM auf dem Norisring

Bei Temperaturen von knapp 37 Grad Celsius auf dem Stadtkurs von Nürnberg war das Rennen von vielen Positionswechseln und Ausfällen geprägt. Rast baute mit seinem dritten Saisonsieg seine Führung in der Gesamtwertung aus. Gesamt-Zweiter ist nun Nico Müller.

Wirbel vor dem Start

Bereits die Startaufstellung wurde nach Entscheidungen der Jury durcheinandergewirbelt. So wurde Philipp Eng (Österreich) nach dem Qualifying vom zweiten auf den fünften Rang zurückgestuft. Der Dritte Loic Duval und Mike Rockenfeller (beide Audi) mussten das Rennen gar vom Ende des Feldes beginnen.

Erster Erfolg für Rast am Norisring

Auch der Start verlief nicht ohne Probleme. Rast, der in vier Anläufen am Dutzendteich noch nie in die Punkte gefahren war, kam nicht weg und wurde vom fünften Rang nach hinten durchgereicht. Dann hatte der 32-Jährige gleich nach seinem verpatzten Start den Pflichtboxenstopp absolviert und anschließend von einer frühen Safety-Car-Phase profitiert, in der er wieder zum Feld aufschließen konnte. Lokalmatador Marco Wittmann aus Fürth rutschte auf seiner Heimstrecke von Startplatz sieben nach dem Qualifing im Rennen auf Platz acht ab.

Rast führt auch Gesamtwertung an

Während Rast vorne einsam seine Runden abspulte, lieferte sich Müller mit Eriksson ein hartes Duell, das er mit einem starken Manöver in der letzten Kurve für sich entschied. In der Gesamtwertung hat Rast nun 118 Punkte auf dem Konto. Der von der Pole Position gestartete Müller folgt mit 97 Zählern vor dem österreichischen BMW-Fahrer Philipp Eng (91).

Am Sonntag findet das zweite DTM-Rennen auf dem Norisring statt. Angekündigt ist, dass Fürst Albert von Monaco dem Sieger den Pokal überreicht.