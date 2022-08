Audi Dome: Tischtennis wo einst Zappa spielte

Olympia-Sensation im Basketball

Der neuerdings für Neu-Ulm spielende Dimitrij Ovtcharov ist neben Timo Boll momentan der beste deutsche Tischtennisspieler und wird vom 13. bis 21. August im Audi Dome um eine EM-Medaille kämpfen. Schon einmal wurde in dieser Halle hochklassiges Tischtennis geboten. Kurioserweise spielte hier am 23. Februar 2019 aber kein bayerischer Verein um Punkte, sondern es kam zum Bundesligatopspiel zwischen Borussia Düsseldorf und dem TTC Ochsenhausen.

Auch sonst hat die Halle am Münchner Westpark, die 1972 als Spielstätte für die Olympischen Spiele in München erbaut wurde und in der bei den Spielen das Basketballturnier stattfand, schon großen Sport erlebt.

Unvergessen ist das olympische Basketballfinale, in dem sich das Team der UdSSR nach einem wahren Krimi völlig überraschend mit 51:50 gegen die USA durchsetzte. Alexander Below erzielte Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Korb für den Außenseiter.

Spitzensport in BBL und EuroLeague

Seit 2011 ist die Halle, die in diesem Zuge in "Audi Dome" umbenannt wurde, die Heimstätte des FC Bayern Basketball, erst nur in der Basketball-Bundesliga (BBL), später auch im Europapokal, wo die Bayern inzwischen zu den immer gesetzten EuroLeague-Teams gehören. Topteams wie Real Madrid, der FC Barcelona, Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul oder ZSKA Moskau gaben hier ihre Visitenkarten ab.

Als es in München noch Bundesliga-Handball zu sehen gab, bestritten hier sowohl der TSV Milbertshofen als auch der MTSV Schwabing ihre Heimspiele. Und auch für die Volleyballer des TSV 1860 München und zuletzt immer wieder mal für die WWK Volleys Herrsching diente die Halle als Heimat.

Die ehemaligen Box-Weltmeister Vitali und Wladimir Klitschko bestritten hier außerdem mehrere WM-Kämpfe, in denen sie ungeschlagen blieben.