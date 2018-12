Auch in der 2. Liga keine Montagsspiele mehr ab 2021

Montagsspiele gibt es in der 2. Bundesliga seit 1993. Bei zahlreichen Partien haben die Fans gegen die Ansetzung protestiert. Statt am ungeliebten Termin soll eine Partie in Zukunft am Samstagabend ab 20.15 Uhr ausgetragen werden. Erst vor kurzem hatte die DFL auch beschlossen, die Montagsspiele für die Bundesliga abzuschaffen.

Fan-Bündnis erfreut über die Entscheidung

Der Dialog der Klubs über strukturelle und inhaltliche Fragen soll im Januar fortgesetzt werden. Das Fan-Bündnis "Pro Fans" begrüßte die Entscheidung. "Das ist sicher eine Erleichterung für die aktiven Fans, vor allem für die Auswärtsfahrer. Das lag uns sehr am Herzen, insofern ist das ein Erfolg, der uns beflügelt und weitere Ziele angehen lässt", sagte Sprecher Sig Zelt.

Fan-Kritik in allen Stadien

Bei vielen Zweitligisten waren Montagsspiele lange als gute Bühne begehrt. "Mit dem Wechsel aller Übertragungsrechte zu Sky und der Einführung von Montagsspielen auch in der 1. Liga hat sich die Situation und die Stimmung geändert", hatte Aue-Geschäftsführer Voigt erklärt. "Die meisten Fans und Vereine sehen die Montagabendspiele inzwischen kritischer und negativer als früher."

Besonderer Protest in Nürnberg

Sehr humorvoll kommentierten beim ersten Montagsspiel dieser Saison der 1. Liga übrigens die Fans des 1. FC Nürnberg das Thema. "Wir sind nicht aufgestiegen, um wieder montags zu spielen", hatten sie auf ein Plakat beim Spiel gegen Bayer Leverkusen geschrieben. Ab 2022 werden auch die Franken, unabhängig von ihrer Liga-Zugehörigkeit, wohl nicht mehr montags ranmüssen.