Aubstadt gegen 1860 vor größtem Spiel in der Vereinsgeschichte

Am Sportplatz des TSV Aubstadt stechen zwei knallrote Bänke ins Auge. Sie stehen etwas verlassen in der Baumreihe, die den Bereich oberhalb des Spielfeldes schmückt. Die Lage ist prominent, am Horizont erheben sich die Haßberge und nach unten ergibt sich eine gute Sicht über das Geschehen am Spielfeld.

Die Bänke sind die Stammplätze des wohl ältesten Fanclubs des TSV Aubstadt. Das sind die immerzu reservierten Plätze der "Widerwärtigen", die seit einem Vierteljahrhundert ihrem Klub die Treue halten. Die "Widerwärtigen" waren ehemals sechs Männer, die ihrem TSV auf Schritt und Tritt folgten. "Fünf Widerwärtige gibt’s noch, biologisch hat das abgebaut", sagt Manfred Schubert. Seit 55 Jahren steht er bei seinem Heimatverein an der Seitenlinie. Für neue Mitglieder seien sie stets offen.

"Widerwärtig" aber in der Liebe zum TSV vereint

Das mit dem Namen, das habe sich bei der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel ergeben: "Da gab's dann noch eine Nachbesprechung und jeder war anderer Meinung", sagt er. Und freilich wollte niemand nachgeben – bis Ohrenzeugen den Streithähnen den Namen "ihr Widerwärtigen" zuriefen. Und so war der Fanclub geboren. Ohnehin, das Diskutieren gilt hier als regionale Spezialität. In einer Sache ist man sich aber einig: neben dem TSV Aubstadt lässt kein anderer Verein ihre Herzen höher schlagen.

Aubstadt: Vom abgelegenen Grenzort zur Top-Fußball-Adresse

Lange Jahre war Aubstadt ein Grenzort, das Staatsgebiet der ehemaligen DDR lag nur fünf Kilometer entfernt. Und auch wenn der Ort schon damals den Spitznahmen "Perle des Grabfeldes" trug, verirrte sich nur selten einmal jemand in die Gemeinde, die heute die fünftkleinste in Unterfranken ist.

Inzwischen ist Aubstadt eine größere Nummer. Und das liegt nicht etwa an der Wildkirschenart, die im Aubstädter Forst besonders gut wächst und deren Holz begehrt ist, sondern fast allein am örtlichen TSV, der letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum feierte. Nach vielen Jahren im unterklassigen Fußball hat sich der Verein Schritt für Schritt zu einer Top-Adresse für gute Fußballer in der Region gemausert. Inzwischen ruft der Klub stolz den Slogan "die Macht im Grabfeld" aus.

Der Aubstädter Weg nach oben

Vor rund 15 Jahren spielten die "Abschter" erstmals in der Landesliga, vier Jahre später ging es in die Bayernliga Nord. Dort holten sie 2019 die Meisterschaft und stiegen in die Regionalliga Bayern auf. Seither ist Aubstadt mit ihren rund 700 Einwohnern deutschlandweit die kleinste Gemeinde mit einem Fußball-Viertligisten.

Und statt gegen den Abstieg zu Spielen schlossen die Grabfelder die erste Saison in der Regionalliga als starke Fünfte ab. Nach Würzburg und Schweinfurt ist Aubstadt fußballerisch nun sogar die Nummer drei in Unterfranken. Ohne einen Sponsoren-Pool rund um den Tiefbau-Unternehmer Marco Weigand wäre das in dem kleinen Ort zwar unmöglich, aber die Seele des Vereins liege im Ehrenamt, betont Vorstand Herbert Köhler. Die ganze Gemeinde packe mit an.

Stadion gegen die Löwen restlos ausverkauft

Mit einem Sieg über den Drittligisten Türkgücü München, die mittlerweile aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb einstellen mussten, qualifizierte sich der Verein für das größte Spiel in der Vereinsgeschichte. Das Landespokal-Halbfinale gegen den ehemaligen Deutschen Meister und zweifachen DFB-Pokalsieger TSV 1860 München. Wenn die Münchner Löwen nach Aubstadt kommen, wird der Sportplatz rund um die zwei roten Bänke der "Widerwärtigen" mit 3.000 Zuschauern ausverkauft sein. Eine Kulisse, die es in Aubstadt höchstens bei den Derby gegen Schweinfurt gibt.

Eine eigene Fußball-Bratwurst für den TSV Aubstadt

Um überhaupt genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wird der ganze Ort zur Einbahnstraße erklärt, der Pfarrer wird bei den Einlasskontrollen helfen und der Bürgermeister selbst mit am Grill stehen. Für das "Jahrhundertspiel" hat Fleischermeister Heinz Ruß dann rund 4.000 Bratwürste vorbereitet, die er eigens für den TSV Aubstadt konzipiert hat. "Wir hatten zuvor eine reine grobe Fränkische Bratwurst, aber wenn die länger auf dem Grill liegt, wird die immer dünner", sagt er. Seine neue Mischung aus einem feinen und groben Bret ist langlebiger – mit Fleisch aus der Region und aus eigener Schlachtung.

Zwei Herzen in einer Brust

Die Löwen-Fans werden also gewiss nicht hungern müssen. Dabei haben es manche gar nicht weit, wie der gebürtige "Abschter" Dietmar Patek, der sich selbst als "Hard-Core Löwenfan" bezeichnet: "Da gilt das Sprichwort Einmal Löwe, immer Löwe. Wenn du infiziert bist, wirst du diesen Virus nicht mehr los. Corona ist da ein Scheißdreck dagegen."

Trotzdem wünscht er dem TSV Aubstadt im Halbfinale einen Sieg. Dafür dürften seine Blauen ausnahmsweise mal verlieren. "Einmal und dann ist wieder gut", sagt er. Der TSV 1860 dürfe dafür gerne noch den dritten Platz in der 3. Liga erreichen, der nach dem Aus von Türkgücü nun wieder näher gerückt ist.

Trainer Kleinhenz gibt sich optimistisch

Aufgrund der großen Nachfrage hat Aubstadt zum ersten Mal vor einem Spiel sogar eine Pressekonferenz inklusive Live-Stream organisiert. Darin gibt sich Cheftrainer Victor Kleinhenz optimistisch: "Ich hab gerade vorm Sportheim eine junge Dame getroffen, die hat gesagt: Vici, wenns richtig gut läuft, gewinnen wir 3:0. Und wenns richtig schlecht läuft dann 3:1."

Und auch wenn Kleinhenz die PK nur mit einem Gag beginnen wollte und ziemlich schnell von "zwei Welten" spricht – stark ersatzgeschwächte Löwen werden sich in Aubstadt trotz sommerlicher Temperaturen warm anziehen müssen. Auch in diesem Jahr spielen die Unterfranken in der Regionalliga oben mit. Und anders als die Löwen konnten die "Abschter" Drittligist Türkgücü noch auf dem Fußballplatz besiegen.

Doch selbst wenn der TSV Aubstadt – wider Erwarten der "Widerwärtigen" – doch verlieren sollte, einen Grund zum Anstoßen gibt es im Grabfeld allemal. Auf ein großes Fußballfest in einer der kleinsten Gemeinden Bayerns.