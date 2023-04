ATP-Turnier München: Zverevs Auftaktmatch erst am Donnerstag

Dauerregen wirbelte den Spielplan beim ATP-Turnier in München komplett durcheinander. Das Achtelfinal-Match von Alexander Zverev wurde - wie alle weiteren Duelle am Mittwoch - um kurz nach 17.30 Uhr auf Donnerstag verschoben. Der Olympiasieger soll nun an seinem 26. Geburtstag gegen den deutlich schlechter platzierten Australier Christopher O'Connell spielen. Zverevs Match ist als dritte Partie nach 10.30 Uhr auf dem Center Court angesetzt. Allerdings: Auch dann soll es in München wieder regnen.

Altmaier im dritten Satz gegen Karazew

Das erste Match auf dem Centre Court zwischen Daniel Altmaier aus Kempen und dem Russen Aslan Karazew hatte noch planmäßig begonnen, musste beim Stand von 6:4, 6:7 (2:7), 0:3 im dritten Satz abgebrochen werden. Im zweiten Satz hatte Altmaier zehn Möglichkeiten, seinem Gegner den Aufschlag abzunehmen, ungenutzt gelassen. Die beiden sollen nun am Donnerstag ab 10.30 Uhr ihr Match zu Ende spielen.

Titelverteidiger Runde gegen Hanfmann

Anschließend steigt Titelverteidiger Holger Rune (Dänemark) in seinem Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann (Karlsruhe) in das Turnier ein. Diesem Duell folgen Zverev und O'Connell als drittes Match auf dem Centre Court. Danach soll der an Nummer zwei gesetzte Weltranglisten-Zehnte Taylor Fritz (USA) ins Geschehen eingreifen.

Auch Oscar Otte aus Köln, Zverevs möglicher Gegner im Viertelfinale, wird erst am Donnerstag gegen Flavio Cobolli spielen. Er bestreitet das erste Match auf Court 1.