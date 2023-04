ATP-Turnier München: Zverev - O`Connell | 12.20 Uhr | Livestream

Alexander Zverev wünscht sich auf der Iphitos-Anlage besseres Wetter. Nach einem Freilos in Runde eins trifft Deutschlands Nummer 1 im Auftaktmatch auf den Australier Christopher O'Connell. Der an Nummer drei gesetzte Zverev will gegen den in der Weltrangliste deutlich schlechter platzierten Australier (82.) die erste Hürde auf dem Weg ins Finale nehmen. Im März hatte Zverev O'Connel beim ATP-Turnier in Dubai nach einer sehr konzentrierten Leistung mit 7:5 und 6:4 geschlagen.

Etappen-Ziel ist Turniersieg in München

Mit starken Auftritten in Monte Carlo konnte Zverev seine aufsteigende Form bestätigen. Noch fehlen dem 25-Jährigen "ein, zwei Prozent" zur absoluten Top-Form, wie er selbst sagt. "Aber das wird schon wieder zurück zu 100 Prozent gehen. Ich finde, dass ich mit jeder Woche besser spiele".

Der Hamburger ist auf dem Weg zurück zu der Form seines Lebens, die er im vergangenen Juni erreicht hatte: Da war er drauf und dran, im Halbfinale der French Open Rafael Nadal zu besiegen, danach seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen und die Nummer eins der Welt zu werden. Dann stoppte ihn die Knöchelverletzung.

Jetzt traumt Zverev wieder davon, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen und die Nummer 1 zu werden. "Die Ziele sind immer noch dieselben. Ich bin noch jung genug, um zu sagen, die sollten sich nicht ändern." Doch eins nach dem anderen. Das erste Etappen-Ziel heißt Turniersieg in München.