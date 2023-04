ATP-Turnier München: Rune - Hanfmann | 11.00 Uhr | Livestream

Dauerregen in München wirbelte den Spielplan beim ATP-Turnier auf der Anlage des MTTC Iphitos komplett durcheinander. Das Achtelfinalmatch zwischen Holger Rune aus Dänemark und dem Karlsruher Yannick Hanfmann wurde am Mittwochnachmittag auf Donnerstag verschoben.

Zweites Match nach Fortsetzung Altmaier - Karazew

Das Spiel findet auf dem Centre Court nach der Fortsetzung der Partie zwischen Daniel Altmaier aus Kempen und dem Russen Aslan Karazew statt. Die beiden hatten noch planmäßig begonnen, mussten beim Stand von 6:4, 6:7 (2:7), 0:3 im dritten Satz aber abbrechen. Sie sollen nun am Donnerstag ab 10.30 Uhr ihr Match zu Ende spielen.

Im Anschluss: Zverev - O'Connell

Nach der Partie zwischen Runde und Hanfmann greift Olympiasieger Alexander Zverev ins Geschehen ein. Auch sein Auftaktmatch fiel am Mittwoch ins Wasser und so spielt er an seinem 26. Geburtstag gegen den deutlich schlechter platzierten Australier Christopher O'Connell.