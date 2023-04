ATP-Turnier München: Rune - Garin | 12.20 Uhr | Livestream

Nach dem überraschenden Aus von Alexander Zverev in dessen Münchner Auftaktmatch gegen den Australier Christopher O'Connell ist nun Titelverteidiger Holger Rune der Topfavorit auf den Titel am Münchner Aumeister. Der Norweger bekommt es in seinem Viertelfinalmatch mit dem Chilenen Cristian Garin zu tun.

Der an Nummer eins gesetzte Rune hatte im Achtelfinale den Deutschen Yannick Hanfmann glatt in zwei Sätzen ausgeschaltet. Garin kämpfte den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:3, 7:6 nieder.