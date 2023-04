ATP-Turnier München: Cobolli - Otte | 14 Uhr | Livestream

Oscar Otte will das ATP-Turnier in München nutzen, um in einer bislang ernüchternden Saison die Trendwende einzuleiten. Seit seiner Knie-OP im Sommer fehlen dem Rheinländer große Erfolgserlebnisse, in der Weltrangliste ist er auf Platz 94 zurückgefallen. "Mithilfe des Publikums werde ich versuchen, mir das Selbstbewusstsein zurückzuholen. Ich habe noch nicht 100 Prozent volles Vertrauen", sagte Otte über das Zwicken im Knie.

Otte gegen Cobolli in der Favoritenrolle

Gegen den an Nummer fünf gesetzten Sandplatzspezialisten Sebastian Baez gelang ihm zum Auftakt bereits ein 6:2, 7:5-Erfolg. "Das war ein sehr wichtiger Sieg", sagte Otte nach seinem erst vierten Matchgewinn in diesem Jahr. Sein Gegner im Achtelfinale ist jetzt der Qualifikant Flavio Cobolli (Italien). In das Match geht Otte als Favorit.