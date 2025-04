ATP-Turnier München: Alexander Zverev holt sich Geburtstagstitel

Alexander Zverev hat sich just an seinem 28. Geburtstag seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr geholt und wurde danach vom Publikum mit einem "Happy Birthday"-Ständchen gefeiert. Von den Veranstaltern gab es außerdem eine Lederhose, in die das Geburtstagskind noch auf dem Court hineinschlüpfte.

Im Finale der BMW Open in München besiegte er bei Frühlingstemperaturen und Sonnenschein den US-Amerikaner Ben Shelton mit souveränen 6:2, 6:4. Es ist nach 2017 und 2018 der dritte Erfolg bei dem Sandplatz-Turnier für Zverev - damit zog der Hamburger mit dem Rekordchampion Philipp Kohlschreiber gleich.

Müller und Söder auf der Tribüne

Zverev zeigte seine souveränste Leistung der Turnierwoche in München, dominierte den 15. der Weltrangliste von Beginn an, musste aber auch nicht an seine Grenzen gehen. Der 22 Jahre alte Shelton leistete sich auch unter dem Druck seines sehr konzentrierten Kontrahenten zu viele Fehler, um diesen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bereits nach 71 Minuten nutzte Zverev vor den Augen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Fußball-Weltmeister Thomas Müller seinen ersten Matchball. Söder machte nach dem Match gleich ein Selfie mit dem frischgekürten ATP-München-Gewinner.

Zverev fühlte sich wohl in München

Schon in den vergangenen Tagen hatte Zverev die Stimmung in München sichtlich genossen. Von Fans wurde er bejubelt, er nahm sich extra viel Zeit für Autogramme und Selfies mit Zuschauern. Er lobte das Turnier als eines der besten 500-Turniere - "und das gleich im ersten Jahr - es war eine wunderschöne Woche und eine wunderschöne Atmosphäre. Dass ich nächstes Jahr wiederkomme, brauch ich gar nicht sagen."

Zverev hatte nach dem Finale der Australian Open zu Jahresbeginn sechs enttäuschende Turniere gespielt, ihm gelang nun die Trendwende auf dem Weg zu den French Open.