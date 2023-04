ATP-Turnier München | 18.4. 11 Uhr | Oscar Otte - Sebastian Baez

Das Turnier am Rande des Englischen Gartens will Oscar Otte nutzen, um in einer bislang ernüchternden Saison die Trendwende einzuleiten. Seit seiner Knie-OP im Sommer fehlen dem Rheinländer große Erfolgserlebnisse, in der Weltrangliste ist er auf Platz 94 zurückgefallen. "Mithilfe des Publikums werde ich versuchen, mir das Selbstbewusstsein zurückzuholen. Ich habe noch nicht 100 Prozent volles Vertrauen", sagte Otte über das Zwicken im Knie.

Der 29-jährige Davis-Cup-Spieler will seinen Halbfinaleinzug aus dem Vorjahr toppen und erstmals in seiner Karriere ein ATP-Event gewinnen. "Mit den deutschen Fans ist es ein besonderes Gefühl. Uns Spieler beflügelt das", so Otte.