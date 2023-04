ATP-Turnier München |17.04, 11 Uhr| Baena - Giron im Livestream

Marcos Giron

Eigentlich ist Marcos Giron auf dem Hartplatz zuhause. Auf dem schnellen Belag fühlt er sich am wohlsten. In München muss er zeigen, dass er auch auf Sand ein ernstzunehmender Konkurrent für die ganz großen Spieler ist - doch dafür muss er nun erst einmal an Baena vorbei. Alleine das wird eine große Herausforderung für die aktuelle Nummer 68 der Welt, die noch kein ATP-Turnier gewinnen konnte.