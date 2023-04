ATP-Turnier München |13 Uhr| Struff - Ritschard im Livestream

Jan-Lennard Struff

2021 hat Jan-Lennard Struff schon einmal gezeigt, dass er in München zu viel fähig ist. In einem starken Turnier marschierte er bis ins Finale der BMW Open. Dort musste er sich in einem umkämpften Georgier Nikolos Bassilaschwili geschlagen geben. Die ehemalige Nummer 29 der Welt kämpft sich derzeit nach einer Verletzung zurück und ist auf der Suche nach seiner alten Form. Mitte des vergangenen Jahres sagte er: "Ich will wieder in die Top 100 zurück" - dort ist er schon längst wieder angekommen. Als Nummer 64 der Welt reist der 32-Jährige nach München - und zählt dort zu den Geheimfavoriten.