> Sport > ATP-Turnier in München: Zverev kommt wieder

ATP-Turnier in München: Zverev kommt wieder

Seinem frühen Aus beim ATP-Turnier in München zum Trotz: Olympiasieger Alexander Zverev will nächstes Jahr einen neuen Anlauf nehmen um den Turniersieg. Die Turnierleitung kündigte derweil an, die BMW Open weiter aufwerten zu wollen.