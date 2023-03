ATP-Turnier in München: Wildcards für Thiem, Struff und Otte

Am 17. April beginnt das ATP-Turnier in München am Aumeister. Auf dem Gelände des MTTC Iphitos werden sich auch in diesem Jahr Tennisspieler von Weltklasseformat tummeln. Neben Stammgast Sascha Zverev wird auch der Vorjahressieger Holger Rune am Start sein. Rune hatte im vergangenen Jahr in München während des Turniers seinen 18. Geburtstag gefeiert, ist seitdem in der Weltrangliste immer weiter nach oben geklettert und kommt nun als Nummer acht der Welt zurück in die Landeshauptstadt.

Dominic Thiem kehrt nach München zurück

In diese Gefilde möchte auch Dominic Thiem zurück. Der Österreicher galt als einer der besten Tennisspieler der Welt, war zwischenzeitlich auf Nummer drei der Weltrangliste und konnte die US Open gewinnen. Nach einer Verletzung des Handgelenks sucht Thiem, der schon 2016 in München angetreten ist, derzeit noch immer seine Form und kommt mit einer Wild Card in das Turnier. "Dominic ist dabei, sich in die Weltspitze zurückzukämpfen. Die Zuschauer bei uns können ihn auf diesem Weg einen Push geben", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Taylor Fritz und Matteo Berrettini komplettieren das Hauptfeld

Ein solchen können auch die beiden anderen Wildcard-Spieler Oscar Otte (Weltrangliste 83) und Jan-Lennard Struff (103) gebrauchen. Die beiden Deutschen haben sich ebenfalls nach Verletzungen zurück in die Top 100 der ATP-Rangliste gekämpft und wollen sich dort nun wieder etablieren.

Der US-Amerikaner Taylor Fritz (10) wird in München sein Debüt geben. Gemeinsam mit Zverev, Rune und Matteo Berrettini (23) komplettiert er die vier top-gesetzten Spieler. "Wir freuen uns sehr, dass mit Taylor Fritz und Matteo Berrettini zwei absolute Weltklassespieler unser Hauptfeld verstärken. An der Seite von den Topstars Alexander Zverev und Holger Rune sowie Shootingstars wie Sebastian Baez oder Jack Draper können wir in der Spitze die bislang stärksten BMW Open erleben", sagte Kühnen.

Zverev Turnierdirektor der Para-Trophy

Auf der Pressekonferenz am Dienstag wurde auch verkündet, dass Mischa Zverev, Bruder von Sascha Zverev, künftig der Turnierdirektor der Para-Trophy sein wird, die Parallel stattfindet - ein Turnier für Rollstuhltennisspieler. "Ich bin zum ersten Mal Turnierdirektor. Es ist unglaublich, welche Leistung sie bringen. Ich freue mich auf meine Rolle", sagte Zverev.

Das Rollstuhltennis-Turnier findet nach dem vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal statt. Paratennis-Bundestrainer Niklas Hoefken sagte: "Wir haben im letzten Jahr schon einen spannenden Impuls gesetzt. Waren fast etwas exotisch. Für viele Menschen war es die erste Möglichkeit, Paratennis zu sehen. Unsere Vision ist: Hier soll Parasport und Sport von Menschen ohne Beeinträchtigung auf Augenhöhe stattfinden."

Mit Alfie Hewett und Gustavo Fernandez gehen die Nummer eins und drei der Welt an den Start. Die beiden Athleten spielten im vergangenen Jahr auch das Finale aus, mit dem besseren Ende für Fernandez. Das soll, wenn es nach Hewett geht, in diesem Jahr anders ausgehen.