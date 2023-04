ATP-Turnier in München: Weltklassetennis am Aumeister

Beim Tennisclub Iphitos herrscht ab Sonntag Hochbetrieb. Dann sind im Münchner Norden internationale Tennisstars zu Gast, um sich für die Sandplatzsaison warmzuspielen. 28 Einzelspieler und 16 Doppel gehen in diesem Jahr wieder an den Start und kämpfen um insgesamt 603.705 Euro Preisgeld. Für den Sieger gibt es zudem ein Elektro-Auto zu gewinnen.

Drei deutsche Starter am Aumeister

Münchens größtes Tennisevent weckt große Vorfreude nicht nur bei den Veranstaltern. Der Geschäftsführer des Tennisclubs Fabian Tross betont: "Man spürt auf unserer Anlage und bei allen Beteiligten eine unheimliche Vorfreude und wir freuen uns sehr, dass es morgen beim MTTC Iphitos wieder losgehen kann."

Das ganze Turnier wird auf jeweils zwei Satzgewinne gespielt und der Gewinner erhält 250 ATP Punkte. Die Teilnehmer, insbesondere die deutschen Starter, zeigen sich erwartungsvoll: "München hat einen besonders hohen Standard und wenn das Wetter mitspielt, ist es eines der schönsten Turniere. Ich freue mich riesig auf die Woche", sagt Oscar Otte. Der Kölner war im letzten Jahr bis ins Halbfinale vorgestoßen und bereits am Freitag nach München angereist.

Neben Otte wird natürlich vor allem Mitfavorit Alexander Zverev, aber auch der Viertelfinalist von Monaco Jan-Lennard Struff die deutschen Fans anziehen.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Nicht nur die Lokalmatadoren wollen für Stimmung sorgen, auch international bekannte Namen stehen auf der Startliste. Mit Holger Rune und Taylor Fritz kommen zwei Top-Ten-Spieler nach München. Rune gewann im Vorjahr etwas überraschend als Youngster von gerade Mal 18 Jahren das Turnier, der Sieg damals war für ihn der Start in ein erfolgreiches Jahr.

Weitere Topstars sind der Italiener Matteo Berettini, der Niederländer Botic van de Zandschulp und der spanische Sandplatzspezialist Sebastian Baez. "Wir haben in diesem Jahr eines der hochkarätigsten Felder in der Turniergeschichte und dürfen eine sehr spannende Woche hier in München erwarten", so Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Zum zweiten Mal auch Rollstuhltennis vom Feinsten

Am Aumeister werden nicht nur einige der besten Tennisspieler, sondern auch die besten Parasportler um den Turniersieg kämpfen. Alfie Hewett, Nummer eins der Welt wird genauso über den Court flitzen wie der beste deutsche Anthony Dittmar. "Ich will das Beste aus der Turnierwoche herausholen und freue mich sehr auf die zweite Auflage der Para Trophy by Allianz", so der Kölner Dittmar.