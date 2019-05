01.05.2019, 12:13 Uhr

Weltklasse-Tennis live im BR - Erstes Match für Zverev

In München wird wieder Spitzentennis geboten: Der Sandplatzklassiker am Aumeister geht in seine 104. Runde. Mit dabei ist unter anderem der Weltrangliste-Dritte und Titelverteidiger Alexander Zverev. Er schlägt um 13.30 Uhr auf.