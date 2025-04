ATP-Turnier in München: Struff in Runde eins abgefertigt

0:6 - viel schlechter kann ein Turnier nicht beginnen. Im vergangenen Jahr hatte Jan-Lennard Struff das ATP-Turnier in München noch gewonnen, von seinen dominanten Auftritten von damals war im ersten Satz gar nichts zu sehen. Der Argentinier Francisco Cerúndulo, aktuell Platz 22 der Weltrangliste, ließ Struff keine Chance.

Auch im zweiten Satz knüpfte Cerúndulo dem Warsteiner schnell ein Aufschlagspiel ab und hatte anschließend nur wenig Mühe, diesen Vorsprung schließlich auch zu verteidigen. Am Ende war Struffs Auftritt am Aumeister eine sehr kurze Angelegenheit. 0:6, 2:6 - Cerúndulo zog mehr als souverän in das Achtelfinale des ATP-500-Turniers ein und gilt als Mitfavorit auf den Titel. Struff, der am Vortag auch im Doppel mit Andreas Mies bereits ausgeschieden ist, war dieser Trip nach München äußerst frustrierend.

Yannick Hanfmann kämpft sich in die nächste Runde

Deutlich besser lief es für Yannick Hanfmann. Der Karlsruher Tennisprofi, aktuell Rang 135 der Weltrangliste, setzte sich etwas überraschend gegen den aufstrebenden tschechischen Youngster Jakub Mensik durch. Der 19-Jährige belegt derzeit Platz 23 der Weltrangliste und konnte kürzlich das Finale des 1000 Masters in Miami gegen Novak Djokovic in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Gegen Hanfmann war in München nun aber nach der ersten Runde Schluss. Hanfmann gewann den ersten Satz im Tiebreak, den zweiten Satz holte sich Mensik mit 6:3, ehe sich Hanfmann im entscheidenden dritten Satz mit 6:4 durchsetzte. Morgen wartet im Achtelfinale der Niederländer Tallon Griekspoor.

17-jähriger Justin Engel ohne Chance

Der 17-jährige Nürnberger Justin Engel, aktuell der jüngste Tennisspieler in der Top 500 der Welt, konnte bei seinem Debüt in München sein großes Potenzial nicht vollends präsentieren. Gegen den erfahrenen Ungarn Fabian Maroszan kam er gut in das Turnier, musste sich im ersten Satz schließlich aber doch mit 4:6 geschlagen geben. Im zweiten Satz wurde es deutlich: Maroszan gewann mit 6:1.