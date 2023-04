ATP-Turnier in München: Spitzentennis im BR24Sport-Livestream

Bei den Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern, dem ersten ATP-Turnier des Jahres in Deutschland, schlagen zahlreiche Top-Spieler auf, darunter Vorjahressieger Holger Rune aus Dänemark und Taylor Fitz/USA – beide aktuell in den Top 10 der Weltrangliste. Das deutsche Tableau wird von Olympiasieger und Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev angeführt, hinzu kommen Jan-Lennard Struff und Oscar Otte. Ebenfalls dabei ist Österreichs Top-Spieler der vergangenen Jahre Dominic Thiem.

Gesamte Woche im Livestream, Halbfinale und Finale im BR Fernsehen

Der BR überträgt die gesamte Tenniswoche ab Montag, 17. April 2023 live, zunächst bis einschließlich Freitag, 21. April, jeweils täglich zwei Spiele im Stream unter BR24Sport im Web und in der App. Das Halbfinale am Samstag, 22. April (ab 13.30 Uhr) sowie das Finale am Sonntag, 23. April (ab 13.15 Uhr) gibt es zudem im BR Fernsehen, außerdem im Livestream und on demand in der ARD Mediathek. Moderator und Interviewer ist Markus Othmer, kommentieren wird Philipp Eger.