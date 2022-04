ATP-Turnier in München: Otte erreicht das Viertelfinale

Tennisprofi Oscar Otte steht als einziger Deutscher in der Runde der letzten Acht beim Sandplatzklassiker am Aumeister in München. Der 28-Jährige schlug den favorisierten Weltranglisten-17. Reilly Opelka (USA) mit 7:6 (7:4) und 6:2 und bestreitet sein zweites Viertelfinale innerhalb von zwei Wochen.

Große Chancen, das Halbfinale zu erreichen

"Ich bin superglücklich, im wunderschönen München im Viertelfinale zu stehen", sagte Otte im Anschluss an sein gewonnenes Match. Er versuche, sein Spiel auf Sand immer weiter zu entwickeln. "Bislang läuft es sehr gut", stellte der Kölner fest. Seine Chancen auf das Halbfinale stehen ebenfalls gut. Denn in der nächsten Runde warten im Franzosen Hugo Gaston oder Alejandro Tabilo ausa Chile zwei Spieler, die in der Weltrangliste hinter dem Weltranglisten-62. Otte stehen.

Nach Aus von Zverev: Ruud der Top-Favorit auf den Titel im Einzel

Olympiasieger Alexander Zverev hatte am Vortag überraschend sein Achtelfinale verloren. Top-Favorit auf den Titel der mit rund 530.000 Euro dotierten Veranstaltung ist nun der Norweger Casper Ruud, der sich gegen Alex Molcan aus der Slowakei in drei Sätzen durchsetzen konnte.

Krawietz und Mies im Doppel-Halbfinale

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat das Halbfinale auf der Anlage des MTTC Iphitos erreicht. Das Duo, das bereits zweimal zusammen die French Open gewinnen konnte, setzte sich gegen den Argentinier Andres Molteni und Roman Jebavy aus Tschechien mit 6:2, 6:2 durch.

Vergangene Woche hatten die Deutschen in Barcelona den ersten Turniersieg seit ihrem gemeinsamen Comeback Anfang des Jahres gefeiert. In der vergangenen Saison hatte die Paarung wegen einer Knieverletzung von Mies mehr als ein halbes Jahr nicht zusammenspielen können.