ATP-Turnier in München live: Finaltag bei den BMW Open

Für Pütz, der in der aktuellen ATP-Doppel-Weltrangliste auf Platz 67 geführt wird, geht es um den zweiten Turniersieg seiner Karriere. Im vergangenen Jahr hatte der 31-Jährige an der Seite von Philipp Petzschner in Stuttgart gewonnen. Im Finale spielt er mit dem Dänen Frederik Nielsen gegen die indisch-brasilianische Paarung Divij Sharan und Marcelo Demoliner.