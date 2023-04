ATP-Turnier in München: Giron besiegt Carballés

Immer wieder griff sich Roberto Carballés Baena an seinen Nacken. Der Spanier war sichtlich genervt und beeinträchtigt, hatte Schmerzen. Es lag wohl vor allen Dingen an den Beschwerden und nicht an dem kalten Münchner Wetter, warum der Spanier im Sechzehntelfinale nicht in die Partie kam. Mit 1:6 sah er im ersten Satz gegen den US-Amerikaner Marcos Giron kein Land.

Nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung inklusive Massage kämpfte er sich zurück, riss den zweiten Satz an sich und konnte ihn - trotz einiger Fehler - schließlich mit 7:5 gewinnen. Vor allen Dingen der Aufschlag des Spaniers saß wieder und wurde so zu einer Waffe, die Giron ordentliche Probleme bereitete.

Diskussionen mit dem Stuhlschiedsrichter

Im dritten Satz dann wieder andere Vorzeichen. Der Spanier rieb sich auf: An sich selbst, an seiner Verletzung, am Stuhlschiedsrichter, mit dem er sich ein minutenlanges Wortgefecht lieferte, nachdem dieser einen Punkt fälschlicherweise Giron zugeschrieben hatte. Der US-Amerikaner blieb während all der Zeit unauffällig, unaufgeregt, unruhig - und konnte die Schwachstellen seines Gegner ausnutzen. spätestens nach dem zweiten Breakball zum 4:1 für Giron war die Partie so gut wie entschieden.

Es folgten noch einige starke Ballwechsel, die die Qualität der beiden demonstrierte. Doch am Endresultat änderte das nichts mehr. Ein kurzes Aufbäumen musste der US-Amerikaner noch überstehen, dann hieß es "Spiel, Satz und Sieg". Mit 6:1, 5:7 und 6:2 setzte sich Giron am Ende souverän durch.