ATP-Turnier: Hanfmann unterliegt Titelverteidiger Rune

Bei kühler Witterung verlor Yannick Hanfmann am Donnerstag den ersten Satz sehr deutlich mit 3:6 an Titelverteidiger Holger Rune. Für den 19-jährigen Topfavoriten des Turniers war das Achtelfinal-Duell der Auftakt in das Münchner ATP-Turnier. Hanfmann hatte sich dagegen mit einem Sieg gegen den Brasilianer Thiago Monteiro in die Runde der besten 16 gespielt. "Schweres Geläuf heute, sehr sehr kalt", sagte Hanfmann. "Tut weh, schon in der zweiten Runde auszuscheiden".

Im zweiten Satz konnte Hanfmann sich phasenweise zur Wehr setzen, doch am Ende den energiegeladenen Dänen nicht bezwingen. Nach einer Stunde und 23 Minuten hatte Rune den Matchball und beendete das Spiel mit einem Vorhand-Schlag. Hanfmann war mit dem 4:6 geschlagen und kann schon wieder die Koffer packen. "Ein Top-Match", so Rune, der sich diesen Einstand gewünscht hatte.