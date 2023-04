ATP-Turnier: Frühes Aus - Zverev unterliegt in zwei Sätzen

Alexander Zverev ist bei seinem ersten Match beim ATP-Turnier in Mücnhen ausgeschieden. Gegen den Australier Christopher O'Connell musste er sich in nur zwei Sätzen geschlagen geben. O'Connell war in dieser Frühphase der bessere Spieler und schaffte das erste Break im Spiel zum 3:1. Doch Zverev kämpfte und so gelang ihm das Rebreak und danach der Ausgleich zum 3:3. Durch unnötige Fehler macht es der Hamburger dennoch weiter spannend.

Immerhin konnte sich Zverev steigern, ein weiteres Break wollte ihm aber nicht gelingen. So ging es nach dem 6:6 in den Tie-Break. O'Connell sicherte sich per Ass vier Satzbälle (2:6), Zverev warf alles rein, doch der Australier gewann den ersten Satz mit 6:7 (2:7). Besonders beim ersten Aufschlag zeigte das Spiel von Zverev Defizite. Mit einer Quote von 41 Prozent war der im ersten Satz viel zu selten durchgekommen.

Zverev muss kämpfen

Im zweiten Satz häuften sich dann die Rückhandfehler beim Weltranglisten 16.. Zudem haderte Zverev wie O'Connell mit der Besaitung des Schlägers.

Der Australier bescherte ihm den ersten Breakball, doch der Hamburger konnte die Chance durch einen Return-Fehler nicht nutzen. O'Connell stellte auf 2:2. Und Zverev verschafft ihm mit einem Doppelfehler gleich die Chance zum Breakball - die der 28-Jährige nutzt. Zverev lag jetzt einen Satz und ein Break hinten.

Der Australier lieferte, Zverev musste gegen die zweite Breakchance des Kontrahenten ankämpfen. So unter Druck schaffte er das 3:4. Beim Aufschlag von O'Connell lief es plötzlich bei Zverev. Der Olympiasieger erspielte drei Breakchancen, zwei ließ er liegen, die Dritte verwandelte er mutig am Netz und drehte mit dem Rebreak die Anzeige auf 4:4. Doch O'Conell blieb unbeeindruckt, schaffte das nächste Break und konnte zum Sieg aufschlagen. Der Australier zeigte keine Nerven und holte sich auch den zweiten Satz. Für Zverev endet der Auftritt in München damit schon nach dem ersten Einsatz.