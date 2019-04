Der mit einer Wildcard gestartete Marterer unterlag in seinem ersten Spiel dieses Turniers dem Südamerikaner nach 94 Minuten. Damit hat er ein Duell mit dem an Nummer eins gesetzten Titelverteidiger Alexander Zverev aus Hamburg verpasst. Im Vorjahr hatte der 23-Jährige in München noch das Halbfinale gegen Rekordsieger Philipp Kohlschreiber aus Augsburg erreicht, anschließend auch das Achtelfinale der French Open. Von zwischenzeitlich Rang 45 in der Weltrangliste ist er mittlerweile auf Rang 100 zurückgefallen.

Überraschendes Aus in Runde eins für Struff

Auch der Davis-Cup-Spieler Struff scheiterte in seinem ersten Spiel bei den BMW Open 2019. Gegen den brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro unterlag er deutlich mit 1:6, 1:6. In nur 51 Minuten kassierte der 29 Jahre alte Warsteiner die Pleite nach einer bislang überzeugenden Saison. In den vergangenen beiden Jahren hatte er jeweils das Viertelfinale der BMW Open erreicht, wo er stets gegen den späteren Sieger Alexander Zverev ausschied.

Schwartzmann als zweiter Argentinier weiter

Neben Marterer-Bezwinger Londero schaffte es auch dessen Landsmann Diego Schwartzman in Runde zwei. Der an Nummer sechs gesetzte Sandplatz-Spezialist schlug den Franzosen Benoit Paire 6:4, 1:6, 6:1.

Deutscher Nachmittag beim Tennis in München

Nachdem zum Turnierauftakt Partien wegen Regens ausgefallen waren, stehen am zweiten Wettkampftag die Matches von allen deutschen Sportlern mit Ausnahme von ATP-Weltmeister Zverev an.