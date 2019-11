ATP-Finals: Tennisduo Krawietz/Mies gewinnt Auftaktmatch

Krawietz und Mies gewannen in London gegen Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (Niederlande/Rumänien) nach sogenanntem Match-Tiebreak 7:6 (7:3), 4:6, 10:6 durch. Die nächsten Gegner sind allerdings eine noch größere Herausforderung. Das Duo aus Coburg und Köln, dass in diesem Jahr bei den French Open siegreich war, trifft auf auf die anderen Grand-Slam-Gewinner des Jahres: die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah, amtierende Wimbledon- und US-Open-Sieger sowie Weltranglistenerste, und die Franzosen Nicolas Mahut und Pierre Hugues-Herbert, die Gewinner der Australian Open.

Nach Jürgen Fassbender und Hans-Jürgen Pohmann 1975 sind Krawietz und Mies erst das zweite rein deutsche Doppel bei dem Finalturnier. Neben den French Open konnte das Duo in diesem Jahr auch die Hallenturniere in New York und Antwerpen gewinnen, bei den US Open erreichten sie das Halbfinale.

In ihrem Auftaktspiel hatten Krawietz/Mies einen etwas holprigen Start: kurze Ballwechsel, hohe Fehlerquote. Das erste Break hatte sich abgezeichnet, 2:4 lag das Duo zurück. Es wirkte wie ein Weckruf: Das direkte Rebreak folgte, im Tie-Break sicherten sich Krawietz/Mies den ersten Satz.

Entscheidung im Match-Tie-Break

Im zweiten Durchgang konnten die beiden Deutschen ein erneut frühes Break allerdings nicht mehr kontern und verloren 4:6. Die Entscheidung fiel damit in einem Match-Tie-Break, der statt eines dritten Satzes gespielt wurden. Dort bewiesen Krawietz und Mies ihre Nervenstärke und erreichten nach 1:43 Stunden zuerst die nötigen zehn Punkte für den Tie-Break-Gewinn.

Stichwort ATP-Finals

Die ATP-Finales zum Jahresabschluss sind nach den vier Grand-Slam-Turnieren das wichtigste Tennisvent der Saison. Üblicherweise starten die jeweiligen Top acht der Weltranglisten bei Herren und den Doppeln. In Vierergruppen spielt zunächst jeder gegen jeden. Der Gruppenerste trifft im Halbfinale auf den zweiten der jeweils anderen Gruppe, die Sieger ziehen ins Finale ein.

Das Turnier wird - früher unter diversen anderen Namen - seit 1970 ausgetragen. Einen deutschen Sieg im Doppel gab es noch nie. Bei den Herren konnten Boris Becker (1988, 1992, 1995), Michael Stich (1993) und Alexander Zverev (2018) das Turnier gewinnen.