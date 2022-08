Athletes for Ukraine - Gemeinsamer Sport für die Ukraine

Für 25 Euro Startgeld konnte am Samstag jeder gemeinsam mit Olympiasieger Michael Greis eine Mountainbiketour unternehmen, mit den Huberbuam wandern oder mit Biathlonlegende Fritz Fischer am Abschlag stehen.

Alle Einnahmen der Veranstaltung gehen als direkte Spende an die Ukrainehilfe. Trotz des schlechten Wetters kamen zahlreiche Menschen, um die Hilfsaktion zu unterstützen. "Da sieht man einfach, wie man gemeinsam etwas erreichen kann", resümierte Biathlon Olympiasieger Michael Greis zufrieden.

"Athletes for Ukraine" packt an

Anfang März wurde der Verein "Athletes for Ukraine" gegründet und wird von aktiven und ehemaligen Athleten wie Felix Loch, Denise Herrmann und Michael Greis unterstützt. Sie wollen Menschen in der Ukraine und auch vor dem Krieg Geflüchteten hier in Deutschland helfen. Felix Loch zum Beispiel war bereits mit Bussen an der ukrainischen Grenze, hat Hilfsmittel geliefert und Ukrainer mit nach Deutschland genommen.

"Wenn man dort die Menschen sieht, die ihr Land verlassen müssen. Sie wollen es gar nicht verlassen, sie wollen lieber zuhause bleiben, suchen aber bei uns Schutz. Das war schon sehr ergreifend." Felix Loch