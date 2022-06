Artikel mit Audio-Inhalten

Athletes for Ukraine: Die Unterstützung geht weiter

Anfang März wurde die Organisation "Athletes for Ukraine" gegründet. Der Krieg dauert weiter an, doch die Hilfsbereitschaft nimmt nicht ab. Der Verein plant jetzt die nächsten Schritte, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.