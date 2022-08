Athletes for Ukraine: Die Hilfswelle rollt weiter

Sport kann helfen! Das zeigt die Initiative "Athletes for Ukraine" zur Unterstützung der angegriffenen und geflüchteten Menschen. Zahlreiche Spitzensportler wie Rodel-Olympiasieger Felix Loch, Ex-Biathlet und Olympiasieger Fritz Fischer oder der ehemalige Tennisspieler und Olympia-Silber-Gewinner Nicolas Kiefer helfen mit, treten als Botschafter auf und sammeln Geld für den guten Zweck. Mehr als 300.000 Euro sind so schon zusammengekommen, die Arbeit läuft auch ein (knappes) halbes Jahr nach Kriegsausbruch weiter auf Hochtouren.

Insgesamt geht es dem Verein auch darum, dass die Ukrainer nicht vergessen werden, dass der Krieg weiter ein Thema in der Gesellschaft bleibt und dass die Menschen weiter helfen. Denn die Aufmerksamkeit – auch medial – hat schon ein bisschen abgenommen. Und da sagen die Athletes for Ukraine ganz klar: "Wir sind weiter an Eurer Seite. Wir haben Euch nicht vergessen."