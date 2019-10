Athletenvereinigung macht Sammelklagen möglich

Durch eine Satzungsänderung versetzt sich der Verein in Zukunft in die Lage, Verbandsklagen im Namen der Athleten zu führen und dabei auch "kartellrechtliche Unterlassungsansprüche wegen Wettbewerbsbeschränkungen geltend zu machen", so Geschäftsführer Johannes Herber nach der 2. Mitgliederversammlung der jungen Interessensvertretung in Düsseldorf.