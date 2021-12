Athletensprecher Herber: Lage in Peking macht Sportlern Sorgen

Vor wenigen Wochen waren die Rodler in Peking, um schon einmal die Olympia-Bahn kennenzulernen. Die Miesbacher Rennrodlerin Natalie Geisenberger empfand die Zeit als vielleicht "die härtesten drei Wochen ihres Lebens". Und das lag nicht an ihrem Sturz auf der Olympia-Bahn, sondern es lag an den Umständen am Olympia-Ort. Geisenberger musste lange in Quarantäne, sie verbrachte viel Zeit auf dem Hotelzimmer, wurde jeden Tag auf Corona getestet und konnte sich auch nicht mit ihren Trainingskollegen treffen.

"Wir stehen schon seit Längerem mit den Rodlern in Kontakt. Das hat uns schon sehr betroffen gemacht, dass sie dort so schlechte Erfahrungen gemacht haben", sagt Johannes Herber, Geschäftsführer der unabhängigen Vertretung der deutschen Kaderathleten, Athleten Deutschland. "Traurig zu sehen, dass sie so ein negatives Fazit ziehen." Geisenberger selbst überlegt, ob sie überhaupt an den Winterspielen teilnehmen soll - und das als Titelverteidigerin.