Athleten küren Skispringer Markus Eisenbichler zum "Besten 2019"

Eisenbichler verwies unter anderem den zurückgetretenen Biathlon-Star Laura Dahlmeier, Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock und den Deutschland-Achter auf die Plätze. Der Oberbayer ist damit Nachfolger von Bahnradsportlerin Kristina Vogel. Weil der Skispringer beim Sommer-Grand-Prix selbst im sportlichen Einsatz war, konnte er die Ehrung nur via Live-Schalte verfolgen.

Zweistufiges Wahlverfahren von Athletenvertretern und Sportlern

Die Wahl fand in einem zweistufigen Verfahren statt. Im ersten Durchgang hatten Athletenvertreter aus einer Liste mit über 100 Athleten und Mannschaften aus 33 Sportarten 15 Athleten ausgewählt. Danach wurden diese 15 Nominierten per Online-Voting allen 4.000 sporthilfegeförderten Athleten zur Wahl gestellt.

"Botschafter des bayerischen Sports"

Der Skispringer vom TSV Siegsdorf hatte bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld dreimal Gold gewonnen: im Einzel, im Mixed und im Teamspringen. Kurz darauf wurde er mit dem Bayerischen Sportpreis 2019 in der Kategorie "Botschafter des bayerischen Sports" geehrt. Auch in seiner Heimatgemeinde war er gebührend gefeiert worden.