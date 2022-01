Athleten Deutschland: Mulmiges Gefühl vor Peking 2022

Rollstuhlbasketball-EM fast gescheitert

Aus ihrer eigenen Sportart, dem Rollstuhlbasketball, kennt sie die Problematik noch eindringlicher. Ende vergangenen Jahres hatte sie an der Europameisterschaft im Rollstuhlbasketball teilgenommen. Die Umstände waren chaotisch, das Turnier wäre fast an Corona gescheitert - und das, obwohl die Meisterschaft in Spanien ausgetragen wurde, als man ausging, dass es dort noch vonstatten gehen kann, weil da sehr wenige Fälle waren und eine hohe Impfquote gegeben ist.

"Es war aber dann doch so, dass wenn Mannschaften aus ganz Europa zusammenkommen, auch dort Fälle aufgetreten sind - und sich das Ganze letztendlich auch über mehrere Mannschaften ausgebreitet hat. Immer mehr positive Test sind aufgetaucht", sagt Miller.

Finalspiele ausgefallen, Personalprobleme, Favorit ausgestiegen

Einige Mannschaften hätten bei der Rollstuhlbasketball-EM entschieden, nicht mehr anzutreten, um das Risiko nicht eingehen zu müssen. So konnte am am Finaltag von vier Spielen nur eines stattfinden. Selbst in dieser Partie konnte keine Mannschaft vollständig spielen. Und der Favorit war da bereits aus dem Turnier ausgestiegen.

"Zu feiern, weil die andere Mannschaft wegen Coronafällen nicht antritt, ist für keinen Beteiligten schön", sagt Miller. Aufgrund der Bedeutung solcher Turniere stecke man aber "in einer Zwickmühle, ob die eigene Gesundheit vor den sonstigen Umständen wählt".